Ціни на нафту помірно зростають на тихих ранкових торгах понеділка завдяки очікуванням того, що Саудівська Аравія продовжить обмежувати видобуток сировини для подальшої стабілізації ринку, а також за рахунок скорочення кількості бурових у США.

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Ф'ючерси на нафту сорту Brent зросли на 0,20 відсотка до $55,73 за барель. Ф'ючерсні контракти на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $49,46 за барель, що на 0,34 відсотка вище за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Прагнення Саудівської Аравії – найбільшого експортера нафти у світі і негласного лідера ОПЕК – продовжити обмежувати видобуток сировини заради стабілізації ринку буде підтримкою котируванням, кажуть аналітики.

"Ми, в принципі, впевнені в тому, що Саудівська Аравія буде продовжувати підтримувати нафтовий ринок, особливо до лістингу Saudi Aramco", – сказав аналітик ASR Wealth Advisers.

Ер-Ріяд планує наступного року продати 5 відсотків акцій Saudi Aramco заради залучення інвестицій і зниження залежності економіки королівства від нафти.

Серед інших факторів підтримки котирувань інвестори називають зниження кількості бурових установок у США.

Кількість бурових у США зменшилася на дві штуки до 748 за тиждень до 6 жовтня, свідчать дані Baker Hughes.

Нафтогазові компанії і переробники в штатах Луїзіана, Міссісіпі та Алабама, планують відновити роботу в понеділок після зупинки через шторм "Нейт". Посилившись в неділю до урагану, "Нейт" ослаб і просувається вглиб континенту, вже не загрожуючи нафтовій інфраструктурі на американському узбережжі Мексиканської затоки.