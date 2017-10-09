"Нафтогаз" vs "Газпром": Стокгольмський арбітраж починає слухання для винесення остаточного рішення

Стокгольмський арбітраж сьогодні починає слухання між представниками Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» і російського газового монополіста «Газпром» для розгляду позицій сторін і винесення остаточного рішення за взаємним позовом компаній, який стосується умов контракту на купівлю газу. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

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«Через годину починаються слухання в Стокгольмському арбітражі. Оскільки «Нафтогаз» і «Газпром» не змогли дійти згоди щодо імплементації окремого рішення (Separate Award), прийнятого арбітражним судом у червні цього року, тепер суд має розглянути позиції сторін і прийняти відповідні рішення», - написав він.

За словами Вітренка, під час цих слухань сторони повинні узгодити зміни до контракту на купівлю газу, що дало б можливість: реалізувати в майбутньому (з дати винесення нового рішення арбітражу і до закінчення контракту в 2019 році) окреме рішення суду щодо принципу «бери або плати»; вибрати конкретний тип контракту на визначеному арбітражем газовому хабі, до якого потрібно буде зробити індексацію (прив'язку) у формулі ціни на газ, а також провести перерахунок за новою ціною (яка буде нижчою за стару) з квітня 2014 року і визначити різницю між тим, скільки заплатив Нафтогаз і скільки він має заплатити за новою ціною.

«Нічого платити за позовними вимогами «Газпрому» за принципом «бери або плати» нам точно не потрібно - це остаточне (хоча і «окреме») рішення арбітражу. Нагадаю, позовні вимоги «Газпрому» по цьому пункту перевищували 40 млрд дол. І збільшувалися щодня. Так що, і тут все для нас добре. Тому, ми спокійно ставимося до цих слухань. І, як завжди, ми ретельно готувалися», - додав Вітренко.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня 2017 року «Нафтогаз» отримав окреме рішення Стокгольмського арбітражу в рамках позову української компанії до «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу.

Згідно з даними «Нафтогазу», Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу української компанії про перегляд ціни за укладеним у 2009 році контрактом на закупівлю газу у «Газпрому», починаючи з 2014 року. Крім того, арбітраж скасував вимогу «Газпрому», відповідно до якої Україна повинна щороку купувати 52 млрд куб. м газу або оплачувати його вартість, навіть не вибираючи весь обсяг (принцип «бери або плати»). Також суд задовольнив вимогу «Нафтогазу» і повністю скасував заборону з боку «Газпрому» на реекспорт газу.

11 вересня 2017 року голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявив, що держхолдинг завершив переговори з «Газпромом» за рішенням Стокгольмського арбітражу щодо контракту на закупівлю газу. Коболєв повідомив, що в ході переговорів компаніям не вдалося досягти того прогресу, на який розраховував трибунал.

Довідка УНІАН. Україна в особі «Нафтогазу України» судиться з російським «Газпромом» в Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС через територію України і купівлі-продажу Україною російського газу.

За даними «Нафтогазу», на 29 травня 2017 року сума претензій «Нафтогазу» до «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу становить 30,3 млрд дол. (з яких 14,1 млрд дол. становлять вимоги щодо перегляду ціни за спожитий Україною газ у 2011-2015 роках), а з боку «Газпрому» до «Нафтогазу» - 47,1 млрд дол., з яких 34,45 млрд дол. як санкції за принципом «бери або плати».