Без "газпромівського" газу спокійно обходимося: у "Нафтогазі" запевнили, що в сховищах достатньо газу на зиму

Україна вже нагромадила в підземних сховищах достатню кількість газу для проходження опалювального сезону 2017-2018 року. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив комерційний директор Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

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«Без "газпромівського" газу ми спокійно обходимося. У наших сховищах вже достатньо газу для нормального проходження зимового періоду», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик раніше заявляв про плани щодо накопичення в підземних газових сховищах (ПГС) України на 1 жовтня 2017 року 17 млрд куб. м газу для проходження опалювального сезону 2017-2018 років.

При підготовці до опалювального періоду 2016-2017 років Міненерговугілля також наполягало на необхідності нагромадити 17 млрд куб. м газу, тоді як керівництво «Нафтогазу України» запевняло, що 14,5 млрд куб. м буде цілком достатньо.

В результаті, в опалювальний сезон 2016-2017 років Україна увійшла із запасами «блакитного» палива на рівні 14,7 млрд куб. м і завершила сезон із 8,4 млрд куб. м.

Станом на 7 жовтня 2017 року запаси газу в підземних сховищах України становили 16,581 млрд куб. м.