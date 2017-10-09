Стокгольмський арбітраж має до кінця листопада остаточно вирішити спір "Нафтогазу" і "Газпрому"

Стокгольмський арбітраж має до кінця листопада 2017 року винести остаточні рішення за взаємними позовами між Національним нафтогазовим холдингом «Нафтогаз України» і російським газовим монополістом «Газпром», які стосуються двох контрактів - на закупівлю і на транзит газу в 2009-2019 роках. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

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«Зараз встановлено граничний термін винесення рішень арбітражу як за контрактом на купівлю-продаж газу, так і за контрактом на транзит газу - кінець листопада цього року», - написав він.

Вітренко також нагадав, що стосовно контракту на транзит газу, «Нафтогаз» вимагає від «Газпрому» привести його у відповідність з європейським і українським енергетичним законодавством.

«Переглянути (зокрема ретроспективно) тариф відповідно до європейських умов тарифоутворення, а також виплатити нам компенсацію за недоотримані доходи від транзиту. Йдеться про компенсацію від кількох мільярдів доларів до суми, яка значно перевищує 10 млрд дол. Кожен день сума збільшується на недоотримані доходи за цей період», - зазначив Вітренко.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі «Нафтогазу» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: щодо транзиту російського газу в ЄС через територію України і купівлі-продажу Україною російського газу.

За даними «Нафтогазу», станом на 29 травня 2017 року сума претензій «Нафтогазу» до «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу становить 30,3 млрд дол. (із яких 14,1 млрд дол. становлять вимоги щодо перегляду ціни за спожитий Україною газ у 2011-2015 роках), а з боку «Газпрому» до «Нафтогазу» - 47,1 млрд дол., із яких 34,45 млрд дол. як санкції за принципом «бери або плати».

Наприкінці травня 2017 року «Нафтогаз» одержав окреме рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом на закупівлю газу. Цим рішенням суд задовольнив ряд вимог української сторони і скасував принцип «бери або плати», відповідно до якого Україна мусила щорічно купувати 52 млрд куб. м газу або оплачувати його вартість, навіть не вибираючи весь обсяг. Також арбітраж задовольнив вимогу «Нафтогазу» і повністю скасував заборону з боку «Газпрому» на реекспорт газу.

Після цього рішення сторони не змогли самостійно визначити розміри компенсацій, і тому з 9 жовтня 2017 рік Стокгольмський арбітраж почав слухання представників «Нафтогазу» і «Газпрому» для винесення остаточного рішення за контрактом на закупівлю газу.