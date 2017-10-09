Бути чи не бути: Міненерговугілля допускає подорожчання газу для населення на 18%

Міністерство енергетики та вугільної промисловості допускає зростання цін на газ для населення і теплокомуненерго на 17,6% - до 5,815 грн за 1 тис. куб. м (без урахування вартості транспортування та ПДВ), в умовах діючого ціноутворення, яке визначено постановою Кабінету міністрів про спецзобов'язання на ринку газу.

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Про це йдеться в презентації міністерства, опублікованій на сторінці відомства в соцмережі Facebook.

«Станом на 1 липня 2017 року ціна газу з 1 жовтня 2017 року повинна становити 5815,49 грн без ПДВ, що на 17,6% більше за поточну ціну», - наголошується в презентації.

Також повідомляється, що Міненерговугілля пропонує не допустити зростання цін на газ в опалювальному сезоні 2017-2018 років.

«Пропозиції для проходження сезону 2017/2018: зберегти рівень цін на газ на рівні 2017 року для недопущення збільшення вартості виробництва тепла, зростання заборгованості і кількості субсидіантів до критичної позначки 90%», - йдеться в презентації.

Міністерство вважає за необхідне змінити принцип ціноутворення на газ, який продає Національному нафтогазовому холдингу «Нафтогаз України» його дочірня компанія «Укргазвидобування». У Міненерговугілля запропонували два варіанти ціни на газ від «Укргазвидобування»: 3670 грн за тис. куб. м (формула «хаб мінус»); 5 016 грн за тис. куб. м (формула «хаб нуль»).

Як повідомляв УНІАН, раніше в «Нафтогазі», згідно з діючими правилами, які встановлені постановою Кабміну №187, був проведений розрахунок вартості ціни газу для населення на опалювальний сезон в 2017-2018 роках. За цими розрахунками, вартість «блакитного» палива для населення має зрости на 19%.

У свою чергу у Міненерговугілля заявили, що підстав для зростання ціни на газ для населення в наступному опалювальному сезоні немає. Також, 17 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що Кабмін не буде підвищувати ціни на газ для потреб населення і теплокомуненерго на період опалювального сезону 2017-2018 років.

Через відсутність опублікованої міністерством нової ціни на газ, «Нафтогаз» з 1 вересня 2017 року почав укладати договори з теплокомуненерго на поставку газу в опалювальному сезоні 2017-2018 років за ціною на газ, яка діяла станом на 1 квітня 2017 року.

Довідка УНІАН. Постанова Кабміну №187 передбачає, що «Нафтогаз» викуповує весь газ, який видобувають його дочірні компанії «Укргазвидобування» і «Чорноморнафтогаз». Це паливо, спільно з імпортним газом, є ресурсом для гарантованих поставок газу для потреб населення. Держхолдинг повинен продавати цей газ через посередників - приватні компанії облгаз-збутів, пакетом акцій яких (багатьох з них) володіє бізнесмен Дмитро Фірташ.