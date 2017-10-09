У Міненерговугілля назвали потребу України у вугіллі

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України склало і затвердило документ "Структура палива теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей на 2018 рік", згідно з яким прогнозується потреба теплової генерації у вугіллі на наступний рік на рівні 26,6 мільйона тонн, з яких 4,9 мільйона тонн становитиме дефіцитний антрацит.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомляє прес-служба Міненерговугілля.

Згідно з опублікованим документом, загальна потреба у вугіллі ТЕС і ТЕЦ в 2018 році становитиме 26,594 мільйона тонн (21,648 мільйона тонн вугілля газових марок і 4,946 мільйона тонн антрациту).

Планується, що більша частина вугілля знадобиться для роботи ТЕС (24,2 мільйона тонн), при цьому для найбільшої компанії в цьому сегменті генерації - приватного энергохолодинга ДТЕК необхідно буде 18,8 мільйона тонн, для державної "Центренерго" - 4,3 мільйона тонн і приватної "Донбасенерго" - 1,1 мільйона тонн.

Також Міненерговугілля передбачає, що за станом на 1 січня 2018 року на складах ТЕС і ТЕЦ має бути накопичено 2,7 мільйона тонн вугілля (1,546 мільйона тонн газових марок і 1,18 мільйона тонн антрациту).

Згідно з документом, у 2018 році для роботи теплової генерації також буде необхідно 4,9 мільярда кубометрів газу і 73,8 тисячі тонн мазуту.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Україна видобула 40,9 мільйона тонн енергетичного та коксівного вугілля. У січні-серпні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року видобуток скоротився на 9,2% - до 23,6 мільйона тонн.

Через бойові дії на сході країни Україна відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якої сконцентрована в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР і завозився з не підконтрольній території Україні.

Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання вугільної продукції з зони АТО в кінці січня 2017 року. В кінці липня одна з найбільших енергогенеруючих компаній "Центренерго" уклала з американською компанією XСoal Energy & Resources контракт на постачання до кінця цього року 700 тисяч тонн дефіцитного вугілля антрацитової групи. Раніше міністр енергетики Ігор Насалик також заявляв про можливий дефіцит вугілля газової групи на тлі падіння видобутку та зростання споживання.

За даними Міненерговугілля, станом на 9 жовтня, на складах ТЕС і ТЕЦ накопичено 1,549 мільйона тонн вугілля (784,7 тисячі тонн газової групи і 764,7 тисячі тонн антрациту).