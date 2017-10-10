Нафта дорожчає на оптимізмі щодо домовленостей ОПЕК+

Світові ціни на нафту злегка піднімаються у вівторок вранці на тлі оптимізму інвесторів щодо ефективності угоди учасників ОПЕК і ряду інших держав (ОПЕК+) про обмеження нафтовидобутку, повідомляє Прайм.

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"Згідно з даними торгів, станом на 07:44 вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,14% - до 55,87 долара за барель. Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,16% - до 49,66 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Раніше генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркиндо повідомив про те, що є явні ознаки ребалансування нафтового ринку, передає агентство Рейтер.

ОПЕК та низка країн, що не входять до організації, домовилися наприкінці 2016 року у Відні про скорочення свого видобутку нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з жовтневого рівня. Угоду було укладено на перше півріччя 2017 року з можливістю продовження. У травні термін його дії був продовжений на дев'ять місяців - до кінця березня 2018 року.

Трейдери також очікують публікації жовтневих доповідей ОПЕК і Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) в середу і четвер, а також даних від міненерго США (у середу) і Американського інституту нафти (API) щодо запасів нафти в країні за тиждень, що завершився 6 жовтня.

Тижнем раніше комерційні запаси нафти в США (за винятком стратегічного резерву) скоротилися на 6 мільйонів барелів, або на 1,3% - до 465 мільйонів барелів.