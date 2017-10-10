Рівненська АЕС підключила до мережі третій енергоблок

Рівненська АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", підключила до мережі енергоблок №3, повідомляє прес-служба "Енергоатому".

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"10 жовтня 2017 року о 09:02 енергоблок №3 (ВВЕР-1000) Рівненської АЕС підключено до енергомережі. Проводиться набір потужності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Рівненській АЕС та прилеглій території не змінювалися та знаходяться в межах діючих норм.

Згідно з повідомленням, станом на 11 годин 10 жовтня в роботі перебувають чотири енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 2300 МВт.

"Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що 9 жовтня 2017 року о 00:01 енергоблок №3 Рівненської АЕС (ВВЕР-1000) був відключений від енергомережі.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Вараш. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тисяч кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тисяч кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 мільйонів кВт з 2004 року.