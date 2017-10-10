Скільки коштує газ із Європи: у Кабміні назвали вересневу ціну "блакитного палива"

Середня митна вартість імпортного природного газу для України за період з 1 по 30 вересня поточного року становила 5573,7 грн, або 212,9 дол., за 1 тисячу кубометрів, йдеться у повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

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«Державна фіскальна служба України розрахувала середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за період з 1 по 30 вересня 2017 року і становила 5573,7 грн, або 212,9 долара США, за 1 тисячу кубометрів», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, середня ціна імпортного природного газу у серпні 2017 року становила 5385,2 грн, або 210,1 дол., за 1 тис. куб. м.