У Львові та області розпочався опалювальний сезон

У Львові та області сьогодні, 10 жовтня, розпочався опалювальний сезон.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби Львівської міської ради Христина Процак, відповідне розпорядження про початок опалювального сезону у Львові сьогодні підписав міський голова Андрій Садовий.

«З 10 жовтня опалювальний сезон розпочинається для житлових будинків, з 9 жовтня опалення вже почало подаватись в усі садочки та лікарні, у більшість шкіл міста», - зазначила Процак.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, 9 жовтня голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка підписав загальнообласне розпорядження про початок опалювального сезону. Зазначається, що від сьогодні, 10 жовтня, у населених пунктах області подається тепло до всіх споживачів.

Як повідомляв УНІАН, вчора у Харкові і області розпочався опалювальний сезон.