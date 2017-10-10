Апеляційний суд підтвердив: Кабмін має компенсувати "Нафтогазу" збитки від поставок газу населенню

Апеляційний суд залишив у силі рішення, згідно з яким уряд зобов'язаний встановити порядок визначення та джерела компенсації, яку має отримувати національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України», виконуючи накладені на нього спеціальні зобов'язання з постачання газу для потреб населення.

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Про це йдеться в ухвалі Київського апеляційного адміністративного суду від 3 жовтня 2017 року, опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з документом, суд першої інстанції правильно встановив обставини справи, дотримувався норм матеріального та процесуального права, тому апеляційну скаргу Кабміну було відхилено.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабмін продовжив дію спецзобов’язань для «Нафтогазу» з продажу палива через облгаз-збут і на період до 1 жовтня 2017 року встановив ціну на газ для населення на рівні 4849 грн за 1 тис. куб. м (без урахування податків і плати за доставку палива). У середині липня голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв повідомив, що облгаз-збут заборгували за отриманий за спецзобов’язаннями газ 30 млрд грн.

Також у держхолдингу відзначали, що облгаз-збут не створюють у ланцюжку продажів газу реальної доданої вартості і не несуть цінових ризиків, тоді як «Нафтогаз» зобов'язаний продавати їм паливо. При цьому держкомпанія позбавлена права самостійно постачати газ населенню безпосередньо, створювати, таким чином, конкуренцію на роздрібному ринку газу.

19 липня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов «Нафтогазу» до Кабміну і зобов'язав уряд визначити порядок визначення та джерела компенсації, яку має отримувати «Нафтогаз», виконуючи накладені на нього спецзобов’язання щодо поставок газу для потреб населення. Коментуючи дане рішення, у держхолдингу зазначили, що визначення для «Нафтогазу» компенсацій наблизить створення ринку «блакитного палива» для населення.

Водночас в уряді відзначили, що високий рівень прибутку «Нафтогазу» унеможливлює виплату будь-якої компенсації на адресу цієї компанії.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Понад 70% українських облгазів і збутових компаній належать структурам бізнесмена Дмитра Фірташа.