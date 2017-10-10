Росія збільшила контрабанду вугілля з окупованого Донбасу – ЗМІ

У вересні 2017 року з Росії було поставлено на експорт до країн Європи близько 208 тис. тонн вугілля, нелегально вивезеного з окупованих районів Донецької та Луганської областей, що на 18% або близько 33 тис. тонн більше, ніж у серпні цього року (близько 175 тис. тонн).

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Про це свідчать дані РЖД і ФТС, повідомляє Liga.net.

У вересні 77,8% усієї контрабанди, або 161,4 тис. тонн, припало на чотири російські фірми: «Компанію Газ-Альянс», «Петролеум капітал» (обидві підконтрольні Сергію Курченку), «ТД Антрацит» і «Російський антрацит».

Як повідомив один із російських вугільних трейдерів, в серпні-вересні експорт вугілля, в тому числі вивезеного з Донбасу, з портів на півдні Росії був утруднений через обмеження, введені Російськими залізницями.

"Зараз пріоритет віддається поїздам з матеріалами для будівництва Керченського мосту, - каже він. - Тому в Ростові спостерігалося значне скупчення вагонів з вугіллям і були затримки з відвантаженням на експорт".

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З липня ряд великих компаній, які займаються вивезенням вугілля з окупованих районів Донбасу, припинили оформляти такі поставки в російських митних органах. У зв'язку з цим відстежити потоки вугілля на неконтрольованому українською владою кордоні з Росією складно, пише видання.

Наприклад, «Компанія Газ-Альянс» та ЗАТ «Внєшторгсервіс» (контролює шахти ДТЕК у ОРДЛО) не проходять як імпортери антрациту з окупованих територій України, як було раніше. При цьому згідно з експортними накладними Федеральної митної служби, «Компанія Газ-Альянс» у вересні поставила за кордон через АТ «РЖД Логістика» понад 82 тис. тонн вугілля-антрациту "невідомого походження".

Російські трейдери продовжують оформляти більшість експортних поставок контрабандного вугілля через офшорні компанії без вказування країни призначення.

Серед таких компаній - Coal trade antrahcit LLP, Gregol Limited (Великобританія, обидві контролюються братами Олександром і Сергієм Мельничуками), Сarbon & natural resources corp Limited, Altercom Limited, Yorkland Merchants limited (усі - Гонконг), Bornholm Inter LP.