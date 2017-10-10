Нова формула ціни: в Кабміні придумали, як не допустити подорожчання газу для населення

Міністерство енергетики та вугільної промисловості розробило і подало на розгляд Кабінету міністрів України проект урядової постанови, якою вносяться зміни у формулу розрахунку вартості газу для населення і теплокомуненерго таким чином, щоб нинішнє значення цієї ціни не збільшувалося на період опалювального сезону 2017-2018 років. Про це на сторінці у соцмережі Facebook повідомляє прес-служба Міненерговугілля.

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«Міністерство енергетики та вугільної промисловості подало на розгляд Кабінету міністрів проект постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 22 березня 2017 №187»... Відповідно до запропонованого Міненерговугілля розрахунку, ціна газу на період з 01.10.2017 р. по 01.04.2018 р . становитиме 5223,06 грн. без ПДВ, що лише на 5,6% більше від поточної ціни. Оскільки розрахункова ціна не перевищує 10% від поточної ціни, немає підстав для її перегляду на опалювальний сезон 2017-2018 року», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що міністерство запропонувало змінити період, на основі якого здійснюється розрахунок значення ціни газу на рівні імпортного паритету, і використовувати діапазони дат з 1 квітня по 1 жовтня 2016 року і з 1 квітня по 1 липня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше в «Нафтогазі України» за діючими правилами, які встановлені постановою Кабміну №187, було проведено розрахунок вартості ціни газу для населення на опалювальний сезон у 2017-2018 роках. За цими розрахунками, вартість «блакитного» палива для населення має зрости на 19%. Також Міненерговугілля оприлюднило розрахунки, згідно з якими воно визнало, що без зміни формули ціна газу для населення зросте на 17,6%.

17 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що Кабмін не підвищуватиме ціни на газ для потреб населення і теплокомуненерго на період опалювального сезону 2017-2018 років. За даними ЗМІ, питання про ціну газу також буде ключовим під час переговорів міністра фінансів України Олександра Данилюка з представниками Міжнародного валютного фонду, які відбудуться в Вашингтоні цього тижня.

Через відсутність опублікованої Міненерговугілля нової ціни на газ, «Нафтогаз» з 1 вересня 2017 року почав укладати договори з теплокомуненерго на поставку газу в опалювальному сезоні 2017-2018 років за ціною на газ, яка діяла станом на 1 квітня 2017 року.

Довідка УНІАН. Постанова Кабміну №187 передбачає, що «Нафтогаз» викуповує весь газ, який видобувають його дочірні компанії «Укргазвидобування» і «Чорноморнафтогаз». Це паливо, спільно з імпортним газом, є ресурсом для гарантованих поставок газу для потреб населення. Держхолдинг повинен продавати цей газ через посередників - приватні компанії облгаз-збут, пакетом акцій яких (багатьох з них) володіє бізнесмен Дмитро Фірташ.