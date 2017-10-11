Стокгольмський арбітраж завершив слухання щодо спору "Нафтогазу" та "Газпрому"

Стокгольмський арбітраж завершив слухання щодо спору між НАК «Нафтогаз України» і російським газовим монополістом «Газпромом» за контрактом на закупівлю газу, повідомив комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

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«Слухання сьогодні закінчилися», - написав він на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

При цьому Вітренко очікує позитивних результатів слухання: «Аргументи наших юристів, експертів і свідків були переконливі. Так що позитив... Для «будьмо» був привід».

Він також нагадав, що офіційний термін отримання рішення арбітражу - до кінця листопада.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня 2017 року «Нафтогаз» отримав окреме рішення Стокгольмського арбітражу в рамках позову української компанії до «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу.

Згідно з даними «Нафтогазу», Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу української компанії про перегляд ціни за укладеним у 2009 році контрактом на закупівлю газу у «Газпрому», починаючи з 2014 року. Крім того, арбітраж скасував вимогу «Газпрому», відповідно до якої Україна повинна щороку купувати 52 млрд куб. м газу або оплачувати його вартість, навіть не вибираючи весь обсяг (принцип «бери або плати»). Також суд задовольнив вимогу «Нафтогазу» і повністю скасував заборону з боку «Газпрому» на реекспорт газу.

11 вересня 2017 року голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявив, що держхолдинг завершив переговори з «Газпромом» за рішенням Стокгольмського арбітражу щодо контракту на закупівлю газу. Коболєв повідомив, що в ході переговорів компаніям не вдалося досягти того прогресу, на який розраховував трибунал.

Довідка УНІАН. Україна в особі «Нафтогазу України» судиться з російським «Газпромом» в Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС через територію України і купівлі-продажу Україною російського газу.

За даними «Нафтогазу», на 29 травня 2017 року сума претензій «Нафтогазу» до «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу становить 30,3 млрд дол. (з яких 14,1 млрд дол. становлять вимоги щодо перегляду ціни за спожитий Україною газ у 2011-2015 роках), а з боку «Газпрому» до «Нафтогазу» - 47,1 млрд дол., з яких 34,45 млрд дол. як санкції за принципом «бери або плати».