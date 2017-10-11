"Нафтогаз" сподівається отримати від "Газпрому" більше $10 мільярдів за рішенням суду

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» очікує, що за рішенням Стокгольмського арбітражу російський "Газпром" виплатить українській компанії "мільярди доларів". Про це в інтерв'ю DW заявив комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

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«У нас є вже багато калькуляцій, але проблема у тому, що їх надто багато, а сказати щось конкретне поки що дуже складно. Втім, ми очікуємо, що "Газпром" буде виплачувати нам дуже значну суму. Йдеться про мільярди доларів, якщо не про суму більше десяти мільярдів», - сказав він.

За словами Вітренка, «Нафтогаз» не очікує, що «в результаті цього процесу, якщо взяти і позов щодо купівлі-продажу, і позов щодо транзиту, компанія у підсумку щось платитиме «Газпрому».

Комерційний директор «Нафтогазу» додав, що «Газпром», на відміну від російської держави, є юридичною особою. Відповідно, вона має за кордоном активи, на які «може бути достатньо легко накласти стягнення».

«У будь-якій країні, яка ратифікувала Нью-Йоркську конвенцію про виконання рішень арбітражів, можна прийти і накласти стягнення на активи. Наприклад, на газ, який "Газпром" постачає Європі, або інші активи. Незважаючи на те, що "Газпром" подаватиме апеляцію, ми очікуємо, що компанія змушена буде виконати рішення арбітражу, на відміну від справ, коли фігурантом позову є Росія, і вона має так званий суверенний імунітет, і відповідно з неї набагато складніше стягнути будь-які суми», - зазначив він.

За словами Вітренка, після рішення арбітражу питання про нові домовленості з "Газпромом" уже не буде на порядку денному.

«Найвірогідніше, ні. Питання про нові домовленості вже не стоїть. Або буде таке рішення арбітражу щодо купівлі газу у “Газпрому” з боку “Нафтогазу”, яке дійсно можна буде виконати і сторони будуть виконувати, або такого рішення не буде. Ми не розраховуємо, що ми досягнемо якихось нових домовленостей із росіянами», - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, Стокгольмський арбітраж завершив слухання щодо спору між Національним нафтогазовим холдингом «Нафтогаз України» і російським газовим монополістом «Газпром» за контрактом на закупівлю газу. Офіційний термін отримання рішення арбітражу - до кінця листопада.