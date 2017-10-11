У ЄС розповіли, що дозволить Україні зберегти транзит газу до Європи

Завершення реформи Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», в тому числі розподіл функцій компанії з видобутку і транспортування енергоносіїв (анбандлінг), а також залучення європейського партнера до управління українською ГТС дасть змогу Україні зберегти транзит газу до Європи, повідомив під час Українського газового форуму голова представництва ЄС в Україні Х‘юг Мінгареллі.

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«Забудьте про «Північний потік – 2». Для того, щоб Україна залишалася транзитером газу, необхідно завершити анбандлінг. Також потрібно залучити європейських партнерів до управління ГТС, і це дасть змогу Україні зберегти транзит», - сказав він.

Він також зазначив, що європейські компанії зацікавлені взяти участь в управлінні українською ГТС.

Як повідомляв УНІАН, нинішній контракт на транзит газу між «Нафтогазом» і «Газпромом» було укладено в 2009 році терміном на 10 років (до кінця 2019 року).

Топ-менеджери російського монополіста неодноразово заявляли про намір або знизити транзит газу через територію України до країн ЄС (до 15 млрд куб. М в рік) з 2020 року, або взагалі припинити його. Для цього Росія активно лобіює будівництво двох обхідних маршрутів - газопроводу по дну Балтійського моря ( «Північний потік - 2») і Чорного моря («Турецький потік»).

Незважаючи на роботу обхідних маршрутів (наприклад, «Північного потоку - 1»), «Газпром» часто звертається до української сторони з проханням збільшити прокачування газу через територію України через ремонти на морських газопроводах.

Цього року фіксуються рекордні показники транзиту російського газу. За даними «Укртрансгазу», за 8 місяців 2017 року транзит газу через територію України зріс на 23% - до 51,2 млрд куб. м.

15 вересня віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчовіч заявив, що продовження транзиту газу через територію України після завершення чинного контракту з «Газпромом» - це пріоритет для Європи.