"Енергоатом" очікує підписання угоди з будівництва ЦСВЯП до кінця листопада

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" очікує до кінця листопада 2017 року підписання з американським банком Bank of America Merrill Lynch кредитної угоди на суму 250 мільйонів доларів для фінансування проекту з будівництва Централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Про це журналістам повідомив президент компанії Юрій Недашковський.

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"Я очікую до кінця листопада офіційного підписання кредитної угоди, якщо ми все нормально відпрацюємо", - сказав він.

Також Недашковський додав, що на сьогоднішній день ведеться підготовка проекту кредитного договору та постанови Кабінету міністрів, яке необхідно буде для укладення та імплементації цього договору.

За словами голови "Енергоатому", перша поставка контейнерів для зберігання ядерного палива на майданчик нового сховища планується в першій половині 2019 року.

"У першій половині 2019 року ставимо перші контейнери на майданчик", - сказав Недашковський.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня 2017 року Кабмін затвердив проект будівництва ЦСВЯП, куди буде надходити відпрацьоване ядерне паливо з українських АЕС. У цьому сховищі з застосуванням передової технології поверхневого "сухого" зберігання компанії Holtec International буде протягом 100 років безпечно зберігатися ядерне паливо з Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС (На Запорізькій АЕС з 2001 року експлуатується пристанційне Сухе сховище відпрацьованого ядерного палива).

Через відсутність власного сховища Україна змушена кожен рік витрачати близько 200 мільйонів доларів на оплату послуг з вивезення та переробки відпрацьованого ядерного палива на території Росії.

Контракт на будівництво ЦСВЯП між "Енергоатомом" і Holtec Internatinal був підписаний ще в 2005 році, проте з ряду причин, в тому числі з-за зміни політичної кон'юнктури, проект довгий час був фактично заморожений. Реальна робота за цим проектом відновилася в 2014 році.

За даними "Енергоатому", контракт на будівництво сховища передбачає, що компанія Holtec International буде поставляти спеціальне обладнання для сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива та його транспортування, а також надасть Україні технології, які будуть застосовані як на енергоблоках АЕС, так і під час перевезення ВЯП з АЕС у ЦСВЯП, а також в самому сховище.

6 липня 2017 року Держатомрегулювання видала "Енергоатому" ліцензію на будівництво і введення в експлуатацію ЦСВЯП. Також голова Державної інспекції з ядерного регулювання Борис Столярчук заявив, що компанія виконала всі передбачені ядерним законодавством умови для безпечного будівництва і введення в експлуатацію цього сховища.

Повідомлялося також, що "Енергоатом" планує з 2019 року припинити вивозити відпрацьоване ядерне паливо на переробку в Росію і почати зберігати паливо в ЦСВЯП.

Довідка УНІАН. Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива буде вміщати ВЯП українських АЕС. Загальна ємність ЦСВЯП складе 16 529 відпрацьованих тепловиділяючих збірок для реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000. Підрядник будівництва – американська компанія Holtec International.

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.