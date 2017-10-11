У "Нафтогазі" назвали дату слухань у Міжнародному трибуналі за позовом до Росії через кримські активи

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» очікує наприкінці травня 2018 роки проведення слухань у Міжнародному трибуналі при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі за позовом компанії проти Росії, в якому «Нафтогаз» вимагає відшкодувати йому близько 7 млрд дол. збитків через втрату активів у результаті анексії Криму в 2014 році. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі держхолдингу.

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«Слухання очікуються на кінець травня наступного року. Це інформація станом на сьогодні, якщо нічого не зміниться в подальшому», - повідомили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2014 року Росія, порушуючи норми міжнародного права, захопила Кримський півострів. У результаті цієї анексії дочірня компанія "Нафтогазу" - "Чорноморнафтогаз" - втратила свої основні активи (зокрема, бурові платформи "Петро Годованець" і "Україна"), а також доступ до родовищ природного газу на шельфі Чорного моря.

Для захисту своїх інтересів у жовтні 2016 року «Нафтогаз» ініціював арбітражне провадження відповідно до Угоди між Кабінетом міністрів України і урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій, відомішої як російсько-українська двостороння інвестиційна угода.

У середині січня 2017 року «Нафтогаз» залучив міжнародну юридичну компанію Covington & Burling LLP, яка має значний позитивний досвід захисту інтересів клієнтів у процесах проти РФ і російських державних компаній. Ця юридична компанія представляла інтереси інвесторів російської нафтової компанії "ЮКОС" у спорі проти РФ і добилася рішення суду про відшкодування 60 млрд дол.

20 вересня в «Нафтогазі» повідомили, що держхолдинг подав до Міжнародного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі (Нідерланди) позов проти Росії з вимогою відшкодувати 5 млрд дол. збитків (з урахуванням відсотків - 7 млрд дол.), яких зазнала компанія внаслідок незаконного захоплення Росією активів "Нафтогазу" в Криму. Також повідомлялося, що винесення судом рішення у цій справі заплановане до кінця 2018 року.