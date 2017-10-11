Корпоратизація "Енергоатома" вимагає прийняття спеціального закону – консультанти

Корпоратизація Національної атомної енергетичної компанії «Енергоатом», яка передбачає створення незалежної наглядової ради та перехід від держпідприємства до акціонерного суспільства, потребує розробки і прийняття спеціального закону, який дозволить регламентувати умови для повноцінного наповнення активами і формування статутного капіталу нового акціонерного товариства.

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Про це заявив керівник проекту «Енергоатом» - стабільний корпоративний розвиток» Тарас Сірий під час презентації результатів дослідження особливостей корпоратизації «Енергоатома», яке проводилося консорціумом компаній-консультантів Deloitte&Touche та Imepower.

«Ці проблеми (які пов'язані з наповненням активами нової юрособи – УНІАН) можна врегулювати одним законопроектом «Про корпоратизацію «Енергоатома». Цей закон буде тільки для «Енергоатома». Це буде найпростіший шлях», - сказав він, додавши, що корпоратизація національної атомної енергокомпанії повинна бути проведена з урахуванням специфіки атомної енергетики та законодавства у цій сфері.

«На законодавчому рівні повинен бути встановлений особливий правовий режим використання майна, яке заборонено приватизувати, але повинно бути передано новому акціонерному товариству», - зазначив консультант.

Пропозиції компаній-консультантів підтримав голова «Енергоатома» Юрій Недашковський.

«Раніше звучала теза про те, що ми можемо корпоратизувати «Енергоатом» на загальних засадах, не враховуючи всю специфіку. Така позиція неприйнятна, необхідне прийняття спеціального законодавства», - зазначив він.

«Корпоратизація «Енергоатома» дасть можливість компанії для нових, ширших форм співробітництва, залучення інвестицій... Це питання вже назріло, а також міжнародні зобов'язання України», - прокоментував важливість процесу корпоратизації Недашковський, додавши, що «Енергоатом» залишився єдиним у світі оператором АЕС у статусі держпідприємства з унітарною формою власності.

Він підкреслив, що Україна повинна використовувати тільки найкращі світові практики корпоратизації атомних компаній. «Ми знаємо багато прикладів негативної корпоратизації в Україні, але вселяє впевненість, що наш процес повністю контролює ЄБРР», - сказав Недашковський.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2016 року Верховна Рада прийняла закон про корпоративне управлінні в держкомпаніях, який передбачає проведення корпоратизації, зокрема, створення наглядових рад. Передбачається, що ці заходи дозволять ізолювати держпідприємства від політичного впливу та спростять доступ компаній до міжнародного ринку капіталу.

В кінці квітня 2017 року компанія Deloitte, яку Європейський банк реконструкції та розвитку вибрав консультантом для «Енергоатома», представила початковий звіт про реалізацію проекту з корпоратизації компанії. Згідно з цим звітом, процес корпоратизації буде проведено у три етапи: перший – це вивчення та оцінка існуючої законодавчої бази, другий – розробка дорожньої карти і третій – визначення ролі ради директорів, спостережної ради компанії, побудова системи фінансового контролю.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.