Кабмін визначив третього члена комісії для ротації складу Нацкомісії з тарифів

Кабінет міністрів визначив третього члена Конкурсної комісії для проведення ротації складу Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Ним став екс-директор "Вінницяобленерго", топ-менеджер держкомпанії "Укренерго" - оператора Об'єднаної енергосистеми України - Микола Ницак. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомила обрана від парламенту член конкурсної комісії Світлана Голікова.

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"Сьогодні КМУ призначив третього члена Конкурсної комісії щодо обрання кандидатів на посаду членів НКРЕКП. Ним став екс-директор "Вінницяобленерго", директор "Відокремленого підрозділу "Черкаські магістральні електричні мережі" ДП НЕК "Укренерго" Ницак Микола Григорович", - написала Голікова.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 12 квітня 2016 року, після року обговорення на різних рівнях влади, прийняла в першому читанні законопроект про НКРЕКП. 22 вересня 2016 року законопроект був прийнятий у другому читанні, а 23 листопада 2016 року відповідний закон підписав президент.

Відповідно до закону, члени НКРЕКП відбираються Конкурсною комісією, тоді як раніше всіх членів Нацкомісії призначав президент України. Також, згідно з цим законом, двох з п'яти членів Конкурсної комісії обирають профільні парламентські комітети.

При цьому закон передбачає такий механізм ротації: три члени Нацкомісії – не пізніше ніж через 6 місяців з дати набрання чинності закону, ще два – не пізніше ніж через 18 місяців і ще два – не пізніше ніж через 30 місяців. План ротації затверджується президентом України.

В кінці травня Рада не схвалила кандидатури перших двох кандидатів у Конкурсну комісію. З другої спроби, 4 жовтня комітети парламенту обрали кандидатів у Конкурсну комісію, яка буде проводити конкурс на призначення членів НКРЕКП. Комітет з питань ПЕК обрав у якості свого кандидата експерта в енергетичній сфері Світлану Голікову (пропозиція від "Народного фронту"), а комітет з питань ЖКГ – начальник Управління цінової політики КМДА Василя Яструбинського.