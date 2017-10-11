"Укрнафта" хоче продавати газ на внутрішньому ринку України

Найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" планує до 2018 року почати реалізацію газу на внутрішньому ринку України. Про це на сторінці у соцмережі Facebook повідомляє прес-служба компанії, посилаючись на слова заступника голови правління компанії Джонатана Поппера.

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"У 2018 році "Укрнафта" вийде на внутрішній ринок з вільним об'ємом газу. Контракт з "Дніпроазотом" (підприємство, яке сьогодні купує газ – УНІАН) діє до кінця року і не буде продовжений", - говориться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, "Укрнафта" є важливою компанією для внутрішнього видобутку газу, вона може збільшити видобуток газу на 50%, до 1,9 мільярда кубометрів до 2025 року.

Поппер також вважає, що уряду слід приділяти більше уваги проблемам нафтовидобувної сфери.

"У питанні енергонезалежності уряду слід звернути увагу не лише на газ, але й на нафту. Країна витрачає більше грошей на імпорт нафтопродуктів, ніж на імпорт газу. Країна майже втратила нафтопереробку і може втратити нафтову галузь, якщо уряд буде ігнорувати ці проблеми", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня "Укрнафта" заявила про початок пошуку зовнішніх інвесторів у проекти з видобутку нафти і газу, а також у проекти модернізації потужностей по переробці вуглеводневої сировини.

Довідка УНІАН. "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Частка компанії у загальнодержавній видобутку нафти з газовим конденсатом в 2016 році становила 68%, частка у загальному видобутку газу – 6,6%. Підрозділи "Укрнафти" мають 46 бурових установок, 1946 нафтових і 172 газових свердловин. Також компанія володіє 537 АЗС в більшості регіонів України. 50%+1 акція "Укрнафти" належить НАК "Нафтогаз України".