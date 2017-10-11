ОПЕК дав свій прогноз щодо цін на нафту наступного року

ОПЕК очікує, що в 2018 році світові ціни на нафту залишаться в діапазоні 50-55 доларів за барель, повідомляє Прайм з посиланням на жовтневий доповідь організації.

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"Ціни на нафту, як очікується, наступного року залишаться на рівні 50-55 доларів за барель", - повідомляється в доповіді.

ОПЕК при цьому зазначає, що зростання цін вище даного діапазону сприятиме нарощуванню видобутку виробників сланцевої нафти в США. Разом з тим, якщо ціни на нафту виявляться нижче цих рівнів, американські нафтовидобувні компанії будуть змушені скорочувати свої капітальні витрати.

"Станом на 15:58 вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,39% - до 56,83 долара за барель. Ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,38% - до 51,11 долара за барель", - підкреслює видання.