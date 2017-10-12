Нафта дешевшає на даних щодо зростання запасів у США

Світові ціни на нафту в четвер вранці знижуються, інвестори реагують на дані Американського інституту нафти (API) про несподіване зростання запасів "чорного золота" в США за тиждень, повідомляє Прайм.

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Станом на 08:13 вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,56% - до 56,62 долара за барель. Ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI знижувалася на 0,55% - до 51,02 долара за барель.

За даними API, запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 6 жовтня, зросли на 3,097 мільйона барелів, до 468,097 мільйона барелів. Запаси бензину при цьому знизилися на 1,575 мільйона барелів, дистилятів зросли на 2,029 мільйона барелів. Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушинга (Cushing) збільшилися на 1,216 мільйона барелів.

Тепер учасники ринку чекають офіційні дані по запасах від міненерго країни. На думку аналітиків, запаси нафти за тиждень скоротилися на 1,991 мільйона барелів, або на 0,43% - до 463,009 мільйона барелів.