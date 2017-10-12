"Нафтогаз" з початку року збільшив імпорт газу з Європи в півтора раза

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" за 9 місяців 2017 року імпортувала з Європи 7,1 мільярда кубометрів газу, що на 2,4 мільярда кубометрів, або на 53%, більше, ніж за аналогічний період попереднього року, повідомила прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, цьогоріч "Нафтогаз" закуповував газ у 12 європейських постачальників з Німеччини, Швейцарії, Франції, Великобританії, Чехії, Польщі та Італії. Жодна з цих компаній не поставила більше 30% обсягу імпортованого газу.

Повідомляється, що в січні-вересні цього року "Нафтогаз" закупив загалом 17,5 мільярда кубометрів газу, що на 3,1 мільярда кубометрів більше, ніж за 9 місяців попереднього року.

У структурі закуплених цьогоріч обсягів газу частка імпорту становила 41%, в "Укргазвидобування" було закуплено 59%.

"Придбаний в "Укргазвидобування" газ в повному обсязі використовується для забезпечення побутових споживачів, релігійних організацій та виробників теплової енергії для надання послуг з опалення і постачання гарячою водою населення та релігійних організацій. Крім того, необхідні обсяги імпортованого газу "Нафтогаз" спрямовує на забезпечення інших потреб побутових споживачів в газі і теплі. При цьому "Нафтогаз" не постачає газ безпосередньо населенню. Разом з тим куплений компанією ресурс перепродують регіональні газопостачальні компанії (газсбыты) згідно з постановою КМУ від 22 березня 2017 №187", - зазначили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Україна імпортувала 11,1 мільярда кубометрів газу тільки з ЄС, зокрема зі Словаччини – 9,1 мільярда кубометрів, Угорщини – 1 мільярд кубометрів і Польщі – 1 мільярд кубометрів.

Минулого року Україна скоротила споживання газу порівняно з 2015 роком на 4% – до 30,3 мільярда кубометрів.

Наприкінці листопада 2015 року Україна відмовилася від закупівлі природного газу у російського "Газпрому". Загалом за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 мільярда кубометрів, при цьому скоротивши в 2,3 рази закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.