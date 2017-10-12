На українських ТЕС продовжують скорочуватися запаси дефіцитного вугілля

Запаси дефіцитного антрацитового вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 4 по 10 жовтня поточного року скоротилися на 1,7% – до 522,6 тисячі тонн, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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При цьому запаси вугілля газової марки скоротилися на 4,8% – до 700,6 тисячі тонн з 735,6 тисячі тонн.

Загалом запаси твердого палива на складах ТЕС за тиждень скоротилися на 3,5% – до 1,223 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, профільний віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон раніше заявляв, що Україна для проходження наступного опалювального сезону повинна накопичити до середини жовтня 2017 року 1,8 мільйона тонн антрациту та 2-2,2 мільйона тонн вугілля газових марок.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентровано в Донецькій та Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам.

Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР і завозився з не підконтрольній території Україні. Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання вугільної продукції з зони АТО наприкінці січня 2017 року.

Наприкінці липня одна з найбільших енергогенеруючих компаній "Центренерго" уклала з американською компанією XСoal Energy & Resources контракт на постачання до кінця цього року 700 тисяч тонн дефіцитного вугілля антрацитової групи.