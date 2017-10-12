Термін планування ремонтів на АЕС збільшено з одного до чотирьох років

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України і Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" збільшили термін планування ремонтних кампаній на енергоблоках атомних електростанцій до чотирьох років до одного року, що дало можливість прогнозувати обсяг виробітку електроенергії атомної генерацією на більш тривалий термін.

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Про це повідомив голова Міненерговугілля Ігор Насалик під час засідання Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, на якому розглядалася ставка тарифу на електроенергію від "Енергоатому" на 2018 рік.

"Нам вдалося перейти від розгляду однорічної програми. Ми склали програму ремонтного майданчика на чотири роки, що дає можливість сьогодні прогнозувати, скільки буде генеруватися компанією електроенергії в 2019, 2020 роках", - сказав міністр.

Також він додав, що за січень-вересень цього року "Енергоатому" вдалося в 3,5 рази скоротити кількість аварійних ситуацій в атомній енергетиці.

Як повідомляв УНІАН, графік ремонтів, і як результат, зупинки енергоблоків АЕС дуже сильно впливає на долю атомної генерації в загальному балансі виробництва електроенергії. За умови, що атомна генерація є найдешевшою, збільшення її кількості дозволяє знизити оптову ринкову ціну на електроенергію. Тому графік ремонтів блоків АЕС дуже важливий для визначення ціноутворення на ринку і прогнозування виробництва електроенергії.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни. По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.