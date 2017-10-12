Нацкомісія схвалила проект зниження тарифу "Укренерго" на 19%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила проект рішення про зниження середньозваженого тарифу для державної компанії-оператора Об'єднаної енергосистеми України "Укренерго" на 2018 рік на 19%, до 5,612 копійки/кВт-год.

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Відповідне рішення було одноголосно прийнято на черговому засіданні НКРЕКП.

Згідно зі схваленим рішенням, тариф "Укренерго" на перший квартал 2018 року складе 4,018 копійки/кВт-год (без ПДВ), на другий – 7,179 копійки/кВт-год (без ПДВ), на третій – 5,748 копійки/кВт-год (без ПДВ), на четвертий – 5,784 копійки/кВт-год (без ПДВ).

Планове надходження електроенергії в магістральні та міждержавні мережі "Укренерго" на 2018 рік заплановано в обсязі 115 мільярда кВт-год.

Як повідомляв УНІАН, "Укренерго" в 2016 році збільшило чистий прибуток порівняно з 2015 роком в 3,7 рази – до 3 мільярдів гривень. Чистий дохід компанії в 2016 році збільшився на 32% – до 7,174 мільярда гривень, валовий прибуток збільшився на 43% – до 4,989 мільярда гривень.

Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. "Укренерго" є державним підприємством, яке перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.