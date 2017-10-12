Друге судно з американським вугіллям прибуло до України

У морський торговельний порт "Южний" (Одеська область) 12 жовтня прибула друга партія енергетичного вугілля зі США. Як повідомили УНІАН у прес-службі державного підприємства "Морський торговельний порт "Южний", партію в 60 тисяч тонн для ПАТ "Центренерго" доставило судно "Victoria".

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У прес-службі нагадали, що перша партія з антрацитом зі США прибула до України 13 вересня на борту балкера Ocean Ambitious. Менш ніж за 2 доби портовики розвантажили близько 62 тисяч тонн, які протягом 21 дня 875 вагонами були спрямовані на ТЕС ПАТ "Центренерго".

За словами в. о. директора порту Віталія Жуковського, загалом за 9 місяців поточного року на склади українських електростанцій вже відправлено 540 тисяч тонн антрациту.

"У жовтні підприємство планує пропрацювати ще два судна з антрацитом, загальним обсягом понад 200 тисяч тонн. Перевантажувальне устаткування і виробничі потужності працюють без зауважень. Я впевнений, що нічого не завадить нам й надалі ефективно працювати", - цитує прес-служба слова Жуковського.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня державне підприємство "Морський торговельний порт "Южний" (Одеська область) завершило відправку першої партії американського вугілля на ТЕС "Центренерго", яка прибула до України 13 вересня на борту балкера Ocean Ambitious. Повідомлялося, що прибуття другого судна з американським вугіллям очікується 10 жовтня.

В кінці липня 2017 року одна з найбільших українських енергокомпаній "Центренерго" уклала з американською компанією XСoal Energy&Resources контракт на постачання до кінця цього року 700 тисяч тонн антрациту.