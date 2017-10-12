Росія для зупинки транзиту газу через Україну вже витратила більше $37 мільярдів – експерт

Російська Федерація, переслідуючи суто політичну ціль - зупинити транзит природного газу до країн ЄС через територію України, вже витратила понад 37 млрд дол. на будівництво й проектування трубопроводів, які проходять дном Балтійського або Чорного моря в обхід нашої країни.

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Про це під час щорічного газового форуму заявив російський експерт у нафтогазовій сфері, партнер консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутихін.

«Газпром» від цього дуже сильно втрачає. Щоб позбавити Україну доходів, які оцінюються приблизно в 2 млрд дол. на рік (доходи України від надання послуг транзиту російського газу - УНІАН), Росія вже витратила 17 млрд дол. на «Південний потік», на «Турецький потік» очікується, що буде витрачено ще 10 млрд дол., по одній нитці «Північного потоку» вже витрачено 10 млрд дол.», - сказав він.

За словами Крутихіна, ідея будівництва обхідних трубопроводів не має економічної доцільності й продиктована лише політикою керівництва РФ і комерційними інтересами компаній-підрядників, які будують ці трубопроводи.

«Вся ціль енергетичної стратегії Росії стосовно України - це позбавити Україну можливості транспортувати російський газ до Європи. Це суто політична ціль, вона ніяк не виправдана економічно... На цій ідеї паразитують будівельники трубопроводів, які споруджують нікому не потрібні, комерційно не виправдані газопроводи. 17 млрд дол. витрачені на «Південний потік» (який був спроектований, але не був побудований - УНІАН), тому яскравий приклад», - зазначив Крутихін.

Також він заявив, що аргумент російської влади про збільшення безпеки поставок газу до ЄС і ненадійність українського маршруту є слабким, оскільки всі збої транзиту через територію України були викликані прямими діями Росії, яка навмисно скорочувала прокачування газу, приміром, у 2006 й 2009 році.

Як повідомляв УНІАН, діючий контракт на транзит газу між «Нафтогазом» і «Газпромом» було укладено в 2009 році строком на 10 років (до кінця 2019 року).

Топ-менеджери російського монополіста неодноразово заявляли про намір або знизити транзит газу через територію України до країн ЄС (до 15 млрд куб. м на рік) із 2020 року, або взагалі припинити його. Для цього Росія активно лобіює будівництво двох обхідних маршрутів - газопроводу дном Балтійського моря («Північний потік-2») і Чорного моря («Турецький потік»).

Незважаючи на роботу обхідних маршрутів (приміром, «Північного потоку-1»), «Газпром» часто звертається до української сторони з проханням збільшити прокачування газу через територію України через ремонти на морських газопроводах.

Цього року фіксуються рекордні показники транзиту російського газу. За даними «Укртрансгазу», за 8 місяців 2017 року транзит газу через територію України зріс на 23,5% - до 70,4 млрд куб. м.