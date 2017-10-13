Ціни на нафту помірно зростають за рахунок зниження видобутку і запасів у США

Ціни на нафту помірно зростають у п'ятницю вранці за рахунок скорочення видобутку і запасів сировини в США, а також завдяки стабільно високому рівню імпорту Китаєм.

Читайте такожОПЕК дав свій прогноз щодо цін на нафту наступного року

Ф'ючерси на нафту сорту Brent піднялися на 0,55 відсотка до $56,56 за барель. Ф'ючерсні контракти на американську легку нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $50,95 за барель, що на 0,69 відсотка вище за попереднього закриття, повідомляє Рейтер.

Запаси нафти в США знизилися за тиждень до 6 жовтня на 2,75 мільйона барелів до 462,2 мільйона барелів, тоді як аналітики прогнозували спад на 1,99 мільйона барелів, свідчать дані Управління з енергетичної інформації.

Видобуток нафти в США зменшився на 81.000 барелів на добу до 9,48 мільйона барелів на добу.

Серед інших факторів підтримки котирувань аналітики називають стабільний імпорт Китаєм.

Китай у вересні закуповував 9 мільйонів барелів нафти на добу, закріпивши за собою статус найбільшого імпортера сировини. У січні-вересні імпорт в середньому становив 8,5 мільйона барелів на добу.

Незважаючи на вирівнювання балансу глобального попиту і пропозиції, деякі аналітики вважають, що ОПЕК потрібно продовжити нафтовий пакт після березня 2018 року для зниження надлишків на ринку.

Трейдери також стежать за розвитком ситуації навколо Ірану і США.

Президент США Дональд Трамп сьогодні, як очікується, відмовиться сертифікувати ядерну угоду з Іраном, що загрожує новими санкціями проти Тегерана і, як наслідок, обмеженням пропозиції нафти з країни.