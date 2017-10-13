Прокуратура розслідує поставки вугілля з окупованого Донбасу для державної "Центренерго"

Червонозаводський районний суд Харкова надав прокуратурі Харківської області доступ до документів і контрактів ряду компаній, зокрема, й державної «Центренерго» щодо імпорту вугілля з Росії.

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Про це йдеться в рішеннях суду від 2-5 жовтня цього року.

Кримінальне провадження щодо незаконного ввезення вугілля відкрито прокуратурою в квітні 2017 року.

За даними прокуратури, посадові особи Митного посту Харків-Центральний Харківської митниці з метою одержання неправомірної вигоди з листопада 2015 року по сьогоднішній день здійснюють митне оформлення вугілля під виглядом російського або південноафриканського, а фактично - видобутого на тимчасово окупованих територіях.

У розслідуванні прокуратури, крім «Центренерго», також фігурують «Торговий дім-Ресурс», держкомпанія зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго», вугільна компанія «Краснолиманська».

На думку слідства, ці компанії постачали вугілля за контрактами з Соrtех Sales Limited, Sovewіск Ноlding Limited, Аridа Glоbаl Limited, «РЖД Логистика» та «Руснефтедобыча».

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Як повідомляв УНІАН, на початку вересня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що українські держкомпанії не закуповують російське вугілля.

За даними Державної служби статистки, Україна в січні-вересні 2017 року збільшила імпорт кам'яного вугілля і антрациту в грошовому вираженні в 1,9 разу порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 1,899 млрд дол.

Основним постачальником за цей період була Росія (54,9%), поставки з якої становили 1,043 млрд дол. Друге місце посіло вугілля зі США (25%, або 477,9 млн дол.), а третє - з Канади (6,1%, або 116,2 млн дол.). З інших країн Україна імпортувала вугілля на 262,3 млн дол.

Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок воєнних дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

Цього року дві найбільші генеруючі компанії, які споживають енергетичне вугілля, законтрактували і налагодили поставки антрациту з ПАР (ДТЕК Ріната Ахметова) і США (державна «Центренерго»).