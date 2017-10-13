На Житомирщині з початку року 21 котельню перевели на альтернативне паливо - ОДА

На Житомирщині з початку цього року перевели на альтернативне паливо 21 котельню. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства.

Як зазначається у повідомленні, за оперативними даними, вже 21 котельню на Житомирщині перевели цьогоріч на альтернативні види палива.

«У 2017 році твердопаливні котли встановили у 21 котельні. Загальна їх вартість склала 11,850 млн грн. Завдяки цим котлам планується заміщення 829,7 тис. м куб газу на рік», - сказано у повідомленні.

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Також зазначається, що до кінця 2017 року в області планують перевести на альтернативу ще близько 11 котелень.

Загалом же, у Житомирській області вже працює 1 тис. 396 котелень, 706 з яких – на альтернативних видах палива.

Крім цього, жителі області оснащують свої будинки сонячними електростанціями та отримують відшкодування (до 50 тисяч гривень за кожну).

В цілому, сьогодні на Житомирщині працює 35 сонячних електростанцій, за 9 з них власники вже отримали кошти з обласного бюджету.

Також з початку року жителі Житомирщини утеплили свої домівки, взявши 3 тис. 932 «теплих» кредитів на загальну суму майже 70 млн грн та отримавши відшкодування як з державного, так і з обласного бюджетів.

«За довідками щодо встановлення сонячних електростанцій або отримання «теплих» кредитів можна звертатися за телефоном: (0412) 47-47-12»,- зазначають у прес-службі Житомирської ОДА.