Підстав для підвищення тарифів на гарячу воду та тепло немає - Кабмін

У Кабінеті міністрів України наголосили про відсутність підстав для підвищення тарифів на гаряче водопостачання і тепло. Про це повідомляє Урядовий портал із посиланням на прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, який закликав не допускати росту цін на тепло та гарячу воду.

Зазначається, що забезпечення споживачів теплом та гарячим водопостачанням із початком опалювального сезону належить до відповідальності місцевої влади, як і формування тарифів за спожиті енергоносії, проте наразі підстав для підвищення цін немає. «Розраховую, що місцеві керівники відповідально поставляться до цього і не дозволять собі жодних підвищень», - наведено у повідомленні слова Гройсмана.

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В уряді нагадали, згідно з календарним планом, 15 жовтня в Україні розпочинається опалювальний сезон. Соціальні об’єкти - школи, дитсадки, лікарні - мають бути підключені до тепла у разі пониження температури у приміщеннях до 16 градусів, житловий фонд – при температурі нижче 8 градусів протягом трьох діб.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості і держкомпанії «Укртрансгаз», станом на початок жовтня в Україні для проходження опалювального сезону 2017-2018 років накопичено майже 16,5 млрд куб. м газу у підземних сховищах і 1,2 млн тонн вугілля на складах ТЕС.