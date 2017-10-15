У Львові призупинили опалювальний сезон
У мерії обґрунтували ухвалене рішення потеплінням.
У Львові в неділю, 15 жовтня, було призупинено опалювальний сезон через п'ять днів після його старту. Про це йдеться в повідомленні на сайті Львівської міської ради.
Як заявила директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Ірина Маруняк, було ухвалено рішення відключити опалення через сприятливі погодні умови.
"Ухвалено рішення з неділі припинити опалювальний сезон, враховуючи значне потепління. Зараз тепловики працюють і працівники ЛКП, здійснюють контроль, щоб рівень води в будинках не впав. Просимо також інших балансоутримувачів - ОСББ та ЖБК провести відповідну роботу по домівках і закрити засувки", - заявила вона.
За словами Маруняк, дата відновлення опалювального сезону у Львові поки невідома, а влада буде спиратися в цьому питанні на показники середньодобової температури.
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Нагадаємо, опалювальний сезон у Львові розпочався 10 жовтня. Офіційно опалювальний сезон в Україні стартує 15 жовтня.
Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що центральна влада зробили все необхідне для успішного початку в Україні опалювального сезону і що він покладає за нього відповідальність на місцеве самоврядування.