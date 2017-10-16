Генсек ОПЕК очікує зниження зростання видобутку сланцевої нафти в середньостроковій перспективі

Генеральний секретар Організації країн - експортерів нафти (ОПЕК) Мухаммед Баркіндо вважає, що пік "сланцевого буму" пройшов і сектор очікує зниження зростання в середньостроковій перспективі.

Про це генсек нафтового картелю заявив у неділю, виступаючи на сесії в рамках щорічної нафтогазової конференції KOGS-2017 в Ель-Кувейті, передає ТАСС.

За його словами, виходячи із звітів управління енергетичної інформації США, Міжнародного енергетичного агентства і ОПЕК, "різкий стрибок [зростання видобутку сланцевої нафти], який спостерігався в останні кілька років, швидше за все, не повториться, говорячи про середньострокову перспективу". "Іншими словами, ми почали бачити зниження не тільки пропозиції [на ринку нафти], але також інвестицій у цей сектор", - пояснив адміністративний глава ОПЕК.

Читайте такожОПЕК дав свій прогноз щодо цін на нафту наступного року

Баркіндо аргументував свою позицію тим, що приватний капітал і компанії в США, які взяли на себе лідируючу роль у фінансуванні виробництва сланцевої нафти, очікували рентабельність у короткостроковий період і зараз "все більше фокусуються на фінансовій дисципліні".

Раніше генсек ОПЕК, виступаючи на конференції Cera week у Нью-Делі, закликав виробників сланцевої нафти із США внести свій внесок у зусилля ОПЕК по скороченню зайвих запасів нафти на світовому ринку.