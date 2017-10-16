Нафта дорожчає на заявах Трампа по Ірану та ситуації з курдами в Іраку

Світові ціни на нафту зростають у понеділок вранці, стурбованість трейдерів викликали заяви американського президента Дональда Трампа з іранської ядерної угоді, а також ситуація в Іраку, повідомляє Прайм.

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"За станом на 08:11 вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднімалася на 1,05%, до 57,77 долара за барель, ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,82% - до 51,87 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що хвилювання на Близькому Сході навколо нафтовидобувних країн створюють на ринку побоювання з приводу можливих перебоїв у постачанні. Так, у п'ятницю президент США Дональд Трамп у зверненні до американців відмовився офіційно підтвердити конгресу, що Іран дотримується угоди по ядерній програмі, але при цьому не став на міжнародному рівні оскаржувати дотримання Іраном домовленостей з ядерної угоді.

Президент США також сказав, що Білий дім працюватиме з конгресом над "серйозними недоліками" міжнародної угоди з Іраном, і пообіцяв, що США введуть проти Ірану нові санкції за підтримку тероризму.

У понеділок Рада безпеки Іракського Курдистану повідомив про наступ іракських сил та проурядового шиїтського ополчення "Аль-Хашд аш-Шааби", щоб взяти військову базу поблизу Кіркука, нафтові родовища і встановити контроль над містом. В Іракському Курдистані 25 вересня відбувся референдум про незалежність, який влада Іраку оголосила нелегітимним.

Між тим дані американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes, a GE Company (BHGE) підтримують вартість нафти. У п'ятницю BHGE повідомила, що за тиждень, що завершився 13 жовтня, число бурових установок в США знизилося на вісім штук, або на 0,85%, до 928 штук. У річному вираженні кількість установок зменшився на 389 штук, або в 1,7 рази. Кількість нафтових бурових установок скоротилася на п'ять, або на 0,67%, до 743 одиниць.