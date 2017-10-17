Ціни на нафту повернулися до падіння після зростання напередодні

Світові ціни на нафту у вівторок вранці знижуються в рамках корекції після зростання, викликане стурбованістю у зв'язку із загостренням ситуації в Іраку, повідомляє Прайм.

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"За станом на 08:16 вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,02% - до 57,81 долара за барель. Ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,17% - до 51,78 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Ринок як і раніше стежить за ситуацією в Іраку. Видобуток нафти в Іракському Курдистані в зв'язку з конфліктом скоротилася на 350 тисяч барелів на добу в результаті припинення виробництва на родовищах "Бей-Хасан" і "Авана", повідомило раніше агентство Рейтер з посиланням на джерела. Робочі нафтовидобувних підприємств тимчасово припинили роботу після нарощування присутності іракських збройних сил в районі родовищ.

Видобуток нафти в усьому Іраку, включаючи Курдистан, у вересні, згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), становила 4,52 мільйона барелів на добу.

Конфлікт Багдада і курдської автономії навколо приналежності провінції Кіркук загострився після проведення курдами без згоди іракських властей референдуму про незалежність 25 вересня. У ніч на понеділок прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді розпорядився почати операцію з відновлення безпеки в Кіркуку. У бік провінції висунулися іракські збройні сили.

Пізніше на цьому тижні ринок очікує статданих Американського інституту нафти (API) і міненерго США щодо запасів "чорного золота" в країні за тиждень, що завершився 13 жовтня. Аналітики прогнозують, що запаси зменшилися на 4,75 мільйона барелів, або на 1,03% - до 457,45 мільйона барелів.