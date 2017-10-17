Україна вже закачала на зиму 16,8 мільярда кубів газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 8 по 15 жовтня виросли на 1,2%, або на 188 мільйонів кубометрів, - до 16,8 мільярда кубометрів з 16,612 мільярда кубометрів. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

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За даними компанії, добовий обсяг закачування газу в підземні сховища за станом на 15 жовтня становить близько 30,33 мільйона кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня в Україні офіційно стартував опалювальний сезон.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив про плани по накопиченню в підземних газових сховищах (ПСГ) України до 1 жовтня 2017 року 17 мільярдів кубометрів газу для проходження опалювального сезону 2017-2018 років.

При підготовці до опалювального періоду 2016-2017 років Міненерговугілля також наполягало на необхідності накопичення 17 мільярдів кубометрів газу, тоді як керівництво "Нафтогазу України" запевняло, що 14,5 мільярда кубометрів буде цілком достатньо.

В результаті, до опалювального сезону 2016-2017 років Україна увійшла з запасами "блакитного" палива на рівні 14,7 мільярда кубометрів і завершила сезон з 8,4 мільярда кубометрів.