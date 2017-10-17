Росія хоче збільшити завантаження "Північного потоку" до 90% його потужності

Міжнародна компанія Nord Stream AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік", по якому російський "Газпром" транспортує газ в Німеччину та інші країни Європейського Союзу в обхід території України дном Балтійського моря, очікує збільшення рівня завантаження цього газопроводу в 2017 році порівняно з показником 2016 року на 10% - до 90%. Про це повідомила прес-служба Nord Stream AG.

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"У 2014 році було задіяно 65% річної виробничої потужності газопроводу "Північний потік". У 2015 році цей показник зріс до 71%, а в 2016 році досяг 80%. У 2017 році очікується майже 90% використання виробничих потужностей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за п'ять років - з початку роботи у жовтні 2012 року двох ниток "Північного потоку" загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік було прокачано 182,1 мільярда кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, чинний контракт на транзит російського газу між Національним нафтогазовим холдингом "Нафтогаз України" і "Газпромом" був укладений в 2009 оду терміном на 10 років (до кінця 2019 року). Згідно з цим контрактом, Росія транспортує газ через територію України, що забезпечує завантаження нашої газотранспортної системи і отримання доходів від транзиту, які оцінюються в 2 мільярди доларів в рік.

Топ-менеджери російського монополіста не раз заявляли про намір або знизити транзит газу через територію України в країни ЄС (до 15 мільярдів кубометрів на рік) з 2020 року, або взагалі припинити його. Для цього Росія активно лобіює будівництво двох обхідних маршрутів – газопроводу по дну Балтійського моря (друга черга "Північного потоку" - "Північний потік-2") і Чорного моря ("Турецький потік"). На ці цілі, за оцінками російських експертів, РФ вже витратила понад 37 мільярдів доларів.

Незважаючи на роботу обхідних маршрутів (наприклад, "Північного потоку-1"), "Газпром" часто звертається до української сторони з проханням збільшити прокачування газу через територію України через ремонт на морських газопроводах.

Цього року фіксують рекордні показники транзиту російського газу. За даними "Укртрансгазу", за 9 місяців 2017 року транзит газу через територію України збільшився на 23,5% - до 70,4 мільярда кубометрів.

Довідка УНІАН. Nord Stream AG – це оператор і власник "Північного потоку". Акціонерами цієї компанії є "Газпром" (51% акцій), німецька Wintershall Holding GmbH (15,5%), швейцарська PEG Infrastruktur AG (15,5%), голландська nv Nederlandse Gasunie (9%) і французька ENGIE (9%). Поточна потужність двох ниток газопроводу становить 55 мільярдів кубометрів на рік. Вартість його будівництва оцінюється в 7,4 мільярда євро.