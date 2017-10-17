Бізнесмен-втікач Курченко купив російського постачальника скрапленого газу – ЗМІ

Скандальний український підприємець Сергій Курченко закрив операцію з придбання великого гравця російського ринку скрапленого газу - московської компанії «СГ-Трейдинг», що входить до групи «АФК Система» російського мільярдера Володимира Євтушенкова. «СГ-Трейдинг» була великим постачальником палива до України, пише Liga.net.

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Курченко вів переговори про купівлю «СГ-Трейдинг» більше року, розповів виданню власник великої компанії імпортера палива до України. За інформацією джерела, з лютого його менеджери фактично керували бізнесом компанії.

У середині вересня «СГ-Трейдинг» змінив керівника. Новим генеральним директором компанії стала маловідома Юлія Пекурова. Вона також очолює московську компанію «Прем'єр-Оіл», що спеціалізується на гуртових продажах палива. Цю компанію в 2014 році російський РБК пов'язував з Курченком.

Представник компанії на умовах анонімності повідомив, що власник «СГ-Трейдингу» змінився. «АФК Система» офіційно оголосить про продаж компанії на початку листопада", - сказав він. «АФК Система» 13 жовтня виключила «СГ-Трейдинг» зі списку її афілійованих осіб.

Вперше про угоду між Курченком і Євтушенковим заговорили в серпні. Агентство Argus, з посиланням на учасників ринку, оцінювало угоду в $17 млн.

«СГ-Трейдингу» належить 53 газові заправки в європейській частині Росії, а також 11 баз зберігання скрапленого газу. Виручка компанії за 2016 рік - близько $75 млн. Компанія також експортує невеликі обсяги скрапленого газу до Білорусі, Польщі, Монголії та країн середньої Азії. Раніше найбільшим зарубіжним ринком збуту для «СГ-Трейдинг» була Україна.

З урахуванням інших паливних активів, Курченку і його оточенню в різних країнах належать близько 380 автозаправних станцій.

Курченко починав переговори про купівлю «СГ-Трейдинг», коли Україна була основним експортним ринком для компанії. Минулого року до України компанія експортувала 33 000 тонн скрапленого газу на $13 млн. Це майже 60% всіх зарубіжних поставок, свідчать дані російської митниці.

У 2017 році цей обсяг різко скоротився через обмеження Федеральної служби з технічного та експортного контролю, яка зробила «Роснефть» монопольним постачальником зрідженого газу з РФ.

У січні-травні цього року «СГ-Трейдинг» експортував до України 1700 тонн пропан-бутану на $6,5 млн. З червня прямі поставки до України зовсім припинилися. Зараз зріджений газ «СГ-Трейдингу», як і інших російських постачальників («Сибур Холдинг», «Газпром енергомережі»), може потрапляти до України тільки через Білорусь. Втім, обсяги поставок «СГ-Трейдинг» незначні - близько 3500 тонн в червні-серпні цього року, за даними ФМС.

«СГ-Трейдинг» став п'ятим паливним активом, який Курченко придбав за останні п'ять років. За підрахунками видання, загалом український бізнесмен володіє мережею з 377 заправок, з них 336 - у Німеччині, 41 АЗС – в анексованому Криму.

В кінці 2012 року, за даними українського Forbes, група ВЕТЕК Курченка купила мережу Sparschwein gas в Німеччині, яка складається з 210 газових заправок.

Після Революції гідності у 2014 році Курченко покинув Україну і влаштувався в Росії. В Україні його звинуватили в махінаціях на паливному ринку, які призвели до збитків держави на суму понад 14 млрд гривень. Генеральна прокуратура оголосила бізнесмена в розшук у березні 2014 року.

Це не завадило йому побудувати нову бізнес-імперію. Вже влітку 2014 року Курченко купує дві мережі АЗС в анексованому Криму в нафтової компанії «Лукойл» і групи «Современник» Ленура Сеттарова. Зараз ці заправки працюють під єдиним бредном "CRS". Кримська мережа знаходиться в управлінні ТОВ «Компанія Розвиток Сервіс» (Сімферополь) і налічує 41 заправку.

Цього року Курченко поповнив список активів. За даними Deutsche Welle, покупцем компанії Geolog Oil&Gas Trading, яка володіє 126 газовими заправками в Німеччині, може виявитися колишній президент харківського ФК "Металіст". За даними ФМС, з березня цього року Geolog Oil&Gas вперше почала закуповувати пропан-бутан в Росії для власної мережі.