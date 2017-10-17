Скільки коштуватиме газ для населення: Кабмін ще не домовився з МВФ про формулу ціни

Український уряд продовжує переговори з Міжнародним валютним фондом щодо формулу встановлення ціни на газ, яка зараз не є ринковою, заявив міністр фінансів Олександр Данилюк.

Читайте такожУкраїна запропонує МВФ нову формулу розрахунку за газ, щоб уникнути значного росту цін - Reuters

"Ціна залежить від формули. Уряд зараз веде переговори з МВФ щодо формули. Вона повинна бути ринковою. В даний час є підстави вважати, що вона такою не є", - сказав міністр в інтерв'ю "Голосу Америки" у ході візиту в складі української делегації до Вашингтона, США.

За словами Данилюка, український споживач виграє від того, що ціна стане ринковою, оскільки є альтернативні можливості або постачання більш дешевого газу в Україну. "Ключове, що ми зараз промовляємо з МВФ – вільний ринок. Український споживач виграє від того, що ціна стане ринковою", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 мільярда доларів. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 мільярда доларів. Чергова місія МВФ очікувалася в Києві у другій половині вересня.

За інформацією МВФ, для завершення четвертого перегляду програми співпраці і отримання п'ятого траншу кредиту Україна має затвердити пенсійну реформу, прискорити приватизацію та показати реальні результати в боротьбі з корупцією.

Крім того, в рамках колишніх рішень уряду за програмою з МВФ ціна на газ для населення повинна переглядатися двічі на рік – до 1 липня та до 1 жовтня - згідно імпортного паритету (вартості газу на німецькому газовому хабі NCG), однак після проведення розрахунків у Міненерговугілля заявили про відсутність підстав для підвищення цін на газ для населення на період наступного опалювального сезону.

Наприкінці липня Гройсман заявляв, що Кабмін не планує підвищувати ціни на газ, а подальші коливання будуть відбуватися у відповідності з інфляційними процесами на ринку енергоресурсів і не будуть різкими.

Минулого тижня - з 10 по 16 жовтня - українська делегація під керівництвом міністра Олександра Данилюка брала участь у щорічних зборах Міжнародного валютного фонду і Світового банку у Вашингтоні (США).