Ціни на нафту піднялися вище $58 за барель

Світові ціни на нафту в середу вранці зростають, напруженість навколо ситуації в Іраку продовжує сприяти подорожчанню нафти, при цьому інвестори звертають увагу на дані Американського інституту нафти (API) щодо запасів "чорного золота" в США за тиждень і чекають на дані від Міненерго країни, свідчать дані торгів.

Читайте такожОПЕК дав свій прогноз щодо цін на нафту наступного року

Вранці вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,60% - до 58,23 долара за барель. Ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,35% - до 52,06 долара за барель, повідомляє Прайм.

Усі нафтові родовища провінції Кіркук знаходяться під контролем іракського уряду, про що повідомив прес-секретар міністерства нафти Іраку Асем Джихад. Пізніше міністр нафти Іраку Джаббар аль-Луайбі заявив, що Міністерство нафти Іраку планує збільшити видобуток нафти на родовищах в Кіркуку до мільйона барелів на день.

Раніше на цих родовищах здійснювався видобуток нафти обсягом 275-300 барелів щодня і її подальший експорт за межі Іраку через нафтопровід, що проходить в Курдистані. У зв'язку з військовою операцією в регіоні видобуток нафти був припинений. Конфлікт Багдада і курдської автономії навколо приналежності провінції Кіркук загострився після проведення курдами без згоди іракської влади референдуму про незалежність 25 вересня.

Підтримує зростання нафтових цін і статистика API щодо запасів нафти за тиждень. За даними API, запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 13 жовтня, знизилися на 7,13 мільйона барелів, до 455 мільйонів барелів. Запаси бензину при цьому зросли на 1,941 мільйона барелів, дистилятів - на 1,644 мільйона барелів. Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушинзі зменшилися на 151 тисячу барелів.

Пізніше в середу буде оприлюднений щотижневий огляд управління енергетичної інформації Міненерго США. Аналітики очікують, що запаси знизилися на 4,242 мільйона барелів, або на 0,92% - до 457,958 мільйона барелів.