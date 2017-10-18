В Енергоатома хочуть відсудити "інфляційні" гроші за поставки 90-тих

Підприємство ПТВП «Електропостачзбут» намагається відсудити в НАЕК «Енергоатом» 2 млн 364 тис грн за позовом, обставини якого майже повністю відтворюють справу сумнозвісної фірми ЗАТ «Укрелектроват». Про це УНІАН повідомили в НАЕК «Енергоатом».

Як відомо, останньому вдавалося майже рік блокувати рахунки Енергоатома на підставі штучно створеної заборгованості, яка виникла внаслідок використання компанією вексельної форми розрахунків наприкінці 1990-х років.

У компанії нагадують, що у 2016 році лише особисте втручання перших осіб держави та принципова позиція й протести трудового колективу Енергоатома призупинили реалізацію шахрайської схеми із заволодіння державними коштами на загальну суму 127 млн грн.

19 жовтня поточного року Рівненській апеляційний господарський суд має розглянути апеляцію на рішення Господарського суду Хмельницької області від 18 травня 2017 року, яким було відмовлено у задоволені позовних вимог ПТВП «Електропостачзбут». Останній має намір стягнути з Хмельницької АЕС, яка входить до складу НАЕК «Енергоатом», 2 млн 364 тис грн інфляційних втрат. Зазначені інфляційні витрати нібито накопичилися протягом майже 15 років, які минули від часу видачі Господарським судом міста Києва наказу від 2 квітня 2002 року на стягнення з ХАЕС 1 млн 878 тис. грн на користь Електропостачзбут. Саме ці кошти були тією заборгованістю, яка виникла в ХАЕС перед Електропостачзбут через використання вексельних схем. На початку 2013 року ХАЕС шляхом зустрічних позовних заяв частково закрила це боргове питання.

У Енергоатомі наголошують, що цікавою деталлю справи є той факт, що оригінал судового наказу від 2 квітня 2002 року про стягнення грошей з ХАЕС було втрачено за невідомих обставин. Разом з наказом було втрачено й інші документи Електропостачзбут, а в його штаті залишився лише директор.

«У листопаді 2013 року Електропостачзбут, який до того часу фактично припинив будь-яку господарську діяльність, спромігся отримати від Господарського суду міста Києва ухвалу про видачу дублікату втраченого наказу. У подальшому це стало приводом для часткового блокування рахунків Енергоатома протягом лютого-березня 2014 року та списання з них частини сумнівного боргу ХАЕС перед Електропостачзбут. Минуло три роки і позивач знов активізував свою діяльність, але тепер вже стосовно стягнення з Енергоатома в особі ХАЕС так званих інфляційних витрат», - повідомили в компанії.

«Як вже відзначалось вище, розглянувши обставини справи, Господарський суд Хмельницької області прийняв у травні 2017 року цілком зважене рішення та відмовив фактично неіснуючому підприємству у задоволені позовних вимог. Але позивачеві вдалося розпочати його апеляційне оскарження. Причому за 3 місяці після того, як термін оскарження сплив», - заявили в Енергоатомі.

В очікуванні чергового рішення за справою Електропостачзбут проти ХАЕС компанія звертає увагу на те, що директор підприємства-позивача жодного разу до суду не з’явився, натомість у якості вільного слухача у суді був присутній Володимир Бондарчук, який є помічником народного депутата України з ВО «Батьківщина» Вадима Івченка. За матеріалами справи, саме Бондарчук сплатив 39 тис. грн судового збору за подання апеляційної скарги підприємством, до якого, як наголошують в Енергоатомі, не має жодного відношення.

"Постає цілком логічне питання, чому помічник народного депутата допомагає підприємству у складі одного директора, яке припинило діяльність більш ніж десять років тому, стягнути з державного підприємства штучні 2,3 мільйонів гривень?", - зазначили в компанії.