Гройсман відзвітував: енергосистема України повністю готова до зими

Енергосистема України була модернізована у міжопалювальний період, і на сьогодні вона повністю готова до проходження осінньо-зимового періоду 2017-2018 років. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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«Сьогодні вся система енергетичного забезпечення повністю готова до осінньо-зимового періоду. Як нам не заважали це зробити, але ми проводили модернізацію системи. Також ми розвиваємо атомну енергетику, яка, ми вважаємо, має великі перспективи», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня в Україні офіційно стартував опалювальний сезон.

До початку цього періоду, 9 жовтня віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко заявив про 100% готовність України до проходження опалювального сезону. Також наша країна вже накопичила 16,8 млрд куб. м газу, тоді як в опалювальний сезон 2016-2017 років Україна увійшла із запасами «блакитного» палива на рівні 14,7 млрд куб. м.