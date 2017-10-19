У російського "Північного потоку-2" з'явилися нові проблеми

Міністерство закордонних справ Польщі підготувало юридичний висновок про регулювання морської частини газопроводу «Північний потік – 2». 12 жовтня документ було передано представникам Єврокомісії, пишуть «Ведомости».

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Польща вважає, що морська частина «Північного потоку – 2» підпадає під регулювання Третього енергопакету. Територіальні води країн – учасниць ЄС: Данії та Німеччини, через які пройде труба, є «внутрішньою частиною території Євросоюзу», йдеться у повідомленні МЗС Польщі. Частина газопроводу також буде прокладена у виключній економічній зоні Фінляндії і Швеції. Але видача дозволу на будівництво труби накладає на країну «зобов'язання щодо застосування всіх відповідних норм законодавства ЄС».

Нарешті, прецедентне право ЄС дає Єврокомісії підстави для екстериторіального поширення норм європейського енергетичного законодавства на весь газопровід цілком, включаючи його російські підводну і навіть наземну ділянки, йдеться в документі.

Чинне європейське енергетичне законодавство, відоме як Третій енергопакет, було прийнято в 2009 році. Його ключові вимоги щодо газотранспортної інфраструктури включають поділ функцій постачальника і транзитера газу, а також забезпечення доступу до труби третіх сторін.

Поширення цих норм на «Північний потік – 2» суперечить інтересам «Газпрому», констатує партнер RusEnergy Михайло Крутіхін. Передача труби незалежному операторові як мінімум позбавить «Газпром» доходів від прокачування газу. До того ж незалежна керуюча компанія буде зобов'язана виставляти потужності з прокачування на аукціон. І без окремого рішення Єврокомісії більше половини їх «Газпром» не зможе викупити, вказує Крутіхін. «Але простоювання половини потужностей «Північного потоку – 2» може підштовхнути уряд Росії до повної лібералізації експорту газу, – вказує Крутіхін. – І це найбільша загроза для «Газпрому», монополія якого на експорт трубопровідного газу поки захищена законом».

Топ-менеджери «Газпрому» неодноразово говорили про відсутність підстав вимагати поширення дії Третього енергопакету на морську частину «Північного потоку – 2».

Схоже, питання про те, чи підпаде «Північний потік – 2» під європейське законодавство чи ні, буде вирішуватися в суді, вважають юристи. Висновок польського МЗС має зачатки непоганої позиції для суду, констатує доцент кафедри міжнародного приватного і цивільного права МДІМВ Андрій Лобода. «Польща може використовувати вже підготовлену аргументацію для ініціювання судового розгляду», – продовжує Лобода. «З великою часткою ймовірності остаточне рішення про законність вимог Єврокомісії буде приймати Європейський суд», – припускає експерт.

«Північний потік – 2» повинен бути побудований паралельно до вже прокладеної труби «Північний потік». Потужність обох газопроводів – 55 млрд куб. м в рік. Завершити будівництво труби «Газпром» планує до кінця 2019 року. Вартість проекту оцінюється в 9,5 млрд євро. «Газпром» єдиний акціонер компанії Nord Stream 2 AG, яка будує трубопровід. У фінансуванні проекту беруть участь Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper і Wintershall, які зобов'язалися надати до 4,75 млрд євро на реалізацію проекту у вигляді довгострокових кредитів, або приблизно по 950 млн євро кожна.