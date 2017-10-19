Ціни на нафту тримаються вище $58 за барель

Ціни на нафту малорухливі вранці в четвер: підтримкою ринку залишається зниження тижневих запасів сировини в США, яке перевищило прогнози, та перспектива продовження пакту ОПЕК+.

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Ф'ючерси на нафту сорту Brent зросли на 0,02 відсотка до $58,16 за барель. Ф'ючерсні контракти на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $52,01 за барель, що на 0,06 відсотка нижче попереднього закриття, повідомляє Рейтер.

Запаси нафти в США зменшилися на 5,73 мільйона барелів до 456,49 мільйони за тиждень до 13 жовтня, тоді як аналітики передбачали зниження на 4,2 мільйона барелів, свідчать дані Управління з енергетичної інформації (EIA).

За даними EIA, видобуток нафти в США за вказаний період скоротився на 11 відсотків до 8,4 мільйона барелів на добу, що стало мінімальним рівнем з червня 2014 року.

Аналітики пов'язують зниження видобутку з наслідками тропічного шторму «Нейт», який пройшов американським узбережжям Мексиканської затоки.

На користь ринку також зіграли повідомлення про можливе продовження глобального нафтового пакту ОПЕК+ на 9 місяців. За словами джерел, нафтокартель і виробники, що не вхдять до нього, але беруть участь в угоді, схиляються до такого рішення. Термін дії угоди закінчується в березні 2018 року.

Інвестори також продовжують уважно стежити за розвитком подій на Близькому Сході, а також у Південній Америці.

«Перспектива обмеження пропозиції сировини з так званої «Крихкої п'ятірки» нафтовидобувних держав – Ірану, Іраку, Лівії, Нігерії та Венесуели, – зберігається. Зокрема, експорт з північного Іраку зараз знаходиться під загрозою через загострення відносин між регіональним урядом Курдистану і Багдадом з Туреччиною, а тепер додайте до цього відмову президента США сертифікувати виконання Іраном ядерної угоди», – йдеться в аналітичній замітці Citi.