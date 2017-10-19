Суд дозволив стягнути майно та рахунки "Газпрому" за позовом АМКУ на 171 мільярд гривень

Господарський суд Києва задовольнив клопотання Антимонопольного комітету і Державної виконавчої служби і дозволив стягнути з російського газового монополіста «Газпром» не тільки рахунки, а й усе майно компанії, яка раніше була оштрафована АМКУ за порушення конкурентного законодавства України на суму 171 млрд грн. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

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«Господарський суд Києва задовольнив клопотання Антимонопольного комітету України і Виконавчої служби Мін'юсту і змінив спосіб виконання рішення щодо стягнення з «Газпрому» штрафу в 171 млрд грн», - написав він, додавши, що якщо досі можна було стягувати лише гроші «Газпрому», які розміщені на банківських рахунках компанії, то тепер стягнення поширюється і на все майно боржника.

За словами міністра, рішення суду буде оприлюднено через декілька днів.

Як повідомляв УНІАН, в січні 2016 року АМКУ виставив «Газпрому» штраф майже на 86 млрд грн (близько 3,4 млрд дол.) за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу. Рішення було ухвалено в рамках виконання доручення уряду, а також у світлі офіційних звинувачень Європейської комісії, висунутих «Газпрому» у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної і Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

Оскільки штраф не було сплачено, АМКУ пізніше подав до Господарського суду Києва позов із заявою про примусове стягнення штрафу і пені (розмір якої дорівнює сумі штрафу), а також про визнання зобов'язання припинити порушення антимонопольного законодавства. Господарський суд Києва задовольнив цей позов на початку грудня 2016 року.

Наприкінці лютого 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив без зміни рішення господарського суду Києва про задоволення позову АМКУ. Рішення апеляційної інстанції стало приводом для «Газпрому» подати касацію.

У травнем 2017 року Вищий господарський суд України відхилив касацію «Газпрому» на рішення Антимонопольного комітету про стягнення з російської компанії 171,932 млрд грн. Після цих рішень Міністерство юстиції розпочало арешт активів «Газпрому» в Україні, а також пошук правових механізмів для такого арешту активів компанії за кордоном.

У середині вересня 2017 року Верховний суд України визнав необґрунтованою скаргу «Газпрому» на попередні рішення судів.