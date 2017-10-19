Данія може не пустити на свою територію російський "Північний потік-2"

Парламент Данії 30 листопада прийме закон, який дасть уряду право забороняти проекти в датських територіальних водах не лише на підставі екологічних міркувань, як зараз, а мотивуючи це загрозою національній безпеці. Про це «Известиям» розповіли в трьох парламентських партіях країни.

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У Копенгагені не приховують, що де-факто новий законопроект спрямований проти головного енергопроекту Росії в Європі — газопроводу «Північний потік-2», який повинен проходити в тому числі через територіальні води Данії. У прес-службі компанії заявили, що стурбовані позицією Копенгагена. Однак новий закон не зупинить реалізацію проекту, а змусить лише скоректувати маршрут.

Як пише видання, поки давати зелене світло або ж відкидати проекти трубопроводів, що проходять територією Данії, в тому числі в її територіальних водах, може Міністерство енергетики і клімату — лише з міркувань екологічного характеру. Уряд країни висунув законодавчу ініціативу, яка дозволить відкидати такі проекти на підставі загрози безпеки Данії та суперечності інтересам її зовнішньої і оборонної політики.

«Поки пройшло лише перше слухання законопроекту, попереду ще два. Але більшість депутатів підтримують ініціативу, і закон буде прийнятий», - сказав заступник голови комітету датського парламенту із зовнішньої політики від найбільшої опозиційної Соціал-демократичної партії Нік Хеккеруп.

Фінальне голосування заплановане на 30 листопада, повідомив парламентарій від головної правлячої Ліберальної партії, що також входить до комітету із зовнішньої політики, Майкл Аастреп Йенсен. Це означає, що вже на початку нового року закон може набути чинності.

Як саме може змінитися конфігурація майбутнього газопроводу, в компанії «Північний потік-2» поки не говорять. Проте офіційний представник компанії Йенс Мюллер визнав, що в компанії уважно стежать за подіями в Данії і продумують можливі альтернативи.

Один із варіантів, впевнені експерти, — перекинути газопровід з територіальних вод Данії у виключну економічну зону, де можливості що-небудь блокувати в Копенгагена, за міжнародним морським правом, вже немає.

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч із вже існуючої першою ниткою «Північного потоку».