У Кабміні відзвітували про запаси вугілля на українських ТЕС

Запаси дефіцитного антрацитового вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 11 по 18 жовтня поточного року зросли на 2,7% - до 526,1 тис. тонн, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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При цьому запаси вугілля газової марки скоротилися на 11% - до 608,5 тис. тонн з 683,6 тис. тонн.

В цілому запаси твердого палива на складах ТЕС за тиждень скоротилися на 5,1% - до 1,135 млн т.

Як повідомляв УНІАН, профільний віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон раніше заявляв, що Україна для проходження наступного опалювального сезону повинна нагромадити до середини жовтня 2017 року 1,8 млн тонн антрациту і 2-2,2 млн тонн вугілля газових марок.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дій на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, насамперед енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, в районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР і завозився з непідконтрольної Україні території. Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади поставок вугільної продукції із зони АТО наприкінці січня 2017 року. Наприкінці липня одна з найбільших енергогенеруючих компаній «Центренерго» уклала з американською компанією XСoal Energy&Resources контракт на поставку до кінця цього року 700 тисяч тонн дефіцитного вугілля антрацитної групи.