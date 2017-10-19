Замість донецького: ДТЕК Ахметова збільшив закупівлю вугілля із Західної України

Найбільший приватний енергохолдинг ДТЕК збільшив закупівлю вугілля газових марок у державних шахт Львівсько-Волинського вугільного басейну у січні-вересні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року на 6,3% - до 521 тисячі тонн. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"ДТЕК Енерго" за 9 місяців 2017 року закупив у державних шахт Львівсько-Волинського басейну 521 тисячу тонн вугілля. Збільшення закупівель на 6,3% порівняно з минулим роком викликано збільшенням виробництва електроенергії на ТЕС, що працюють на газовій групі вугілля, у зв'язку з зупинкою постачання антрациту через блокаду ОРДЛО та приорітетом розвитку власного виробника", - йдеться в повідомленні компанії.

Повідомляється, що у вересні з шахт Західної України для потреби "ДТЕК Західенерго" було відвантажено 75 тисяч тонн вугілля. Порівняно з вереснем 2016 року збільшення закупівлі становить 39%.

Як повідомляв УНІАН, в результаті військових дій на Донбасі та, як наслідок, брак енергетичного вугілля в країні в 2016 році компанія "ДТЕК Енерго" імпортувала вугілля газової групи з Польщі, збільшила власний видобуток, а також почала викуповувати весь доступний обсяг вугілля, що видобувають державні підприємства, зокрема, "Первомайськвугілля", "Красноармійськвугілля", "Селидіввугілля", "Львіввугілля" і "Волиньвугілля".

На початку червня в. о. гендиректора компанії "ДТЕК Енерго" Дмитро Сахарук заявив, що холдинг планує цьогоріч купувати вугілля газової групи у державних шахт в режимі 50 тисяч тонн на місяць.

За даними Міненерговугілля, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в січні-серпні 2017 року скоротився на 11,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 26,175 мільйона тонн. На держпідприємствах за цей період видобуток вугілля скоротився на 16,4% - до 4,4 мільйона тонн.